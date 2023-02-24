Очільник Пентагону виступив до річниці вторгнення РФ. США надають Києву допомогу на 2 млрд дол

Міністра оборони США Ллойд Остін виступив із заявою до річниці вторгнення Росії в Україну. Він заявив, що це неспровоковане вторгнення РФ забрало життя тисяч невинних українців, змусивши ще мільйони залишити свої домівки.

Нинішня річниця, каже Остін, це – «можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила та суверенітет, ще раз взяти на себе зобов’язання довгостроково підтримувати відважних захисників України – і нагадати, що ставки війни Росії простягаються далеко за межі України».

«Через рік загарбницької війни, яку веде постійний член Ради безпеки ООН, наші союзники та партнери по всьому світу є єдиними та рішучими. Безрозсудна незаконна війна Путіна – це не просто тотальний напад на суверенітет України та історична загроза європейській безпеці. Це також прямий напад на систему правил, інститутів і законів, яку світ побудував такою дорогою ціною після Другої світової війни, систему, яка відкидає агресію та поважає права всіх країн, великих і малих», – заявив очільник Пентагону.

Ллойд Остін каже: «Путін думав, що захист України впаде, що рішучість Америки похитнеться, а світ подивиться в інший бік. Він помилився. Через рік хоробрі захисники України не похитнулися, як і наше зобов’язання підтримувати їх стільки, скільки потрібно».

Він не виключив, що «попереду нас чекають важкі часи, але давайте залишатися ясними щодо того, що поставлено на карту в Україні».

Сьогодні ж, у річницю російського вторгнення адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні.

Як йдеться на сайті Пентагону, пакет допомоги на суму 2 мільярди доларів, зокрема, включає:

• додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

• додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

• боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;

• CyberLux K8 UAS;

• Switchblade 600 UAS;

• Altius-600 УАС;

• Jump 20 УАС;

• засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;

• обладнання для розмінування;

• обладнання підтримки безпечного зв’язку;

• фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

За минулий рік Сполучені Штати виділили понад 32 мільярди доларів на допомогу Україні в галузі безпеки.

За даними Пентагону, йдеться про понад 1600 зенітних систем Stinger; понад 8500 протитанкових систем Javelin; 232 гаубиці та понад два мільйони артилерійських боєприпасів; 38 ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS) та боєприпасів; батарея ППО Patriot; 8 передових зенітно-ракетних систем (NASAMS) та інші ключові засоби протиповітряної оборони; 109 бойових машин піхоти Bradley; 31 танк Abrams; 90 бронетранспортерів Stryker.