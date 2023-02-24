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РФ із 2014 року кілька разів змінювала підходи у своїй агресії проти України – британська розвідка

«Зелені чоловічки» в Криму або військові РФ у перші дні окупації півострова

Міністерство оборони Великої Британії у своєму зведенні, яке опирається на дані розвідки, розмірковує, яким чином з 2014 року змінилися підходи Кремля у його агресії проти України.

«З 2014 року стратегічна мета Росії в Україні, ймовірно, була незмінною: контролювати свого сусіда. Протягом 2014-2021 років вона переслідувала цю мету шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму. 24 лютого 2022 року Росія спробувала новий підхід і почала повномасштабне вторгнення, намагаючись захопити всю країну та скинути її уряд. До квітня 2022 року Росія зрозуміла, що це не вдалося, і зосередилася на розширенні та формалізації свого панування над Донбасом і півднем», – йдеться в повідомленні.

Британські військові кажуть: прогрес виявився повільним і «надзвичайно дорого» коштував Росії.

«Останніми тижнями Росія, ймовірно, знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована на виснаження української армії, а не на захоплення значних нових територій. Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, вважаючи, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну», – кажуть у британському Міноборони.

24 лютого 2022 року РФ здійснила повномасштабний неспровокований збройний напад на Україну, оголосивши фактично війну, яку досі називає «спеціальною військовою операцією».

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