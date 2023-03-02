Не лише штурм. Росія активізувала інформаційну кампанію щодо Бахмута – Міноборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляє про «надмірну активізацію» російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурм Бахмута.



За її словами, противник запускає декілька наративів, спрямованих на деморалізацію українського суспільства та військових.



«Зокрема нібито Бахмут не має стратегічного значення і його оборона це нібито політичне рішення – це не так. Військові неодноразово пояснювали значення і задачі оборони Бахмута. Рішення щодо ведення бойових дій приймає вище військове керівництво. Наративи, які дискредитують військове командування східного напрямку. Викладають фейкові документи нібито зі штабу на Сході. Нариви з метою навіювання – демонструють «силу» окупантів і «слабкість» оборонців, розкриваючи нібито відомі їм плани щодо Бахмута обох воюючих сторін», – написала вона в телеграмі.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в районі Бахмута на Донеччині є «вкрай напруженою».

«Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони «Вагнера», які намагаються прорвати оборону наших військ і оточити місто. У боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму», – цитувала слова Сирського пресслужба Сухопутних військ.

Про ускладнення ситуації на Бахмутському напрямку заявляв і президент Володимир Зеленський.

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В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська у війні проти України намагаються компенсувати обмеження бойової потужності застосуванням тактики використання штурмових загонів, але це навряд чи приведе до успіху.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.