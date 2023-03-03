Втрати Росії у війні проти України перевищили 151 тисячу – Генштаб

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 151 370 своїх військових, зокрема, 765 із них загинули протягом останньої доби, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

танки ‒ 3405 (вісім – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6673 (+15)

артилерійські системи – 2402 (+4)

РСЗВ – 484 (+4)

засоби ППО ‒ 247

літаки – 301 (+1)

гелікоптери – 289 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5281 (+17)

спеціальна техніка ‒ 230.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.