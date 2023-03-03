ISW проаналізував реакцію чиновників і ультранаціоналістів у РФ на події в Брянській області

Реакція ультранаціоналістичної спільноти Росії на події в Брянській області 2 березня засвідчила про її невдоволення через неспроможність Кремля «повністю дотримуватися своєї брехливої риторики про те, що Росія веде «екзистенційну війну» в Україні», пише у своєму звіті Інститут вивчення війни (ISW).

«Інцидент у Брянську викликав спекуляції російських чиновників і ультранаціоналістичних груп щодо реакції Кремля на ситуацію. Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати запитання щодо зміни статусу «спеціальної військової операції» на «війну» через інцидент. Фінансист групи «Вагнера» Євген Пригожин саркастично зауважив, що Росія дозволяє Україні порушувати свої «червоні лінії»... Російські посадовці, такі як окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов і лідер Чечні Рамзан Кадиров разом із військовими блогерами закликали Кремль посилити заходи безпеки і здійснити удари у відповідь», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що Кадиров, наприклад, закликав Кремль націлитися на цивільне населення, щоб покарати винних у цьому інциденті, «фактично закликаючи Росію до вчинення воєнних злочинів». А пов’язані з Кремлем військові блогери й колишні довірені чиновники закликали Кремль визнати Збройні сили України, «Російський добровольчий корпус» й українські збройні організації терористичними організаціями та порівняли цей інцидент з облогою школи в Беслані в Північній Осетії 2004 року, йдеться у звіті.

«Пов’язаний із Кремлем блогер заявив, що «Російський добровольчий корпус» відповідальний за вбивство Дар’ї Дугіної й іншу терористичну діяльність у Росії. Російські військові блогери також закликали Кремль використати цей інцидент для формування верховного командування для ухвалення всіх політичних, військових й економічних рішень для забезпечення перемоги Росії у війні. Інші військові блогери також пов’язували цей інцидент із нещодавніми заявами Путіна про те, що ФСБ Росії необхідно посилити охорону кордону, і виступали за збільшення ресурсів для прикордонних підрозділів. Деякі військові блогери закликали Росію сформувати загони для вбивства українських чиновників і створити зони відчуження на кордоні», – пише ISW.

Аналітики наголосили, що Кремль не в змозі задовольнити всі вимоги цих ультранаціоналістів і може скористатися цією можливістю, щоб запровадити додаткові заходи безпеки в Росії, які принесуть користь Путіну, «не наражаючи Росію на більший ризик чи внутрішні заворушення – через, наприклад, оголошення війни».

2 березня російські ЗМІ повідомили про нібито українську ДРГ, яка зайшла до Брянської області, йшлося про загиблого і поранених. Російська влада стверджувала, що члени ДРГ обстріляли автомобіль, також вони нібито встигли взяти в заручники мирних жителів.

Незабаром «Російський добровольчий корпус» – формування з росіян, які воюють на боці України проти російської агресії – опублікував на своїх ресурсах відео, записане у селі Любечане Брянської області РФ. Бійці на відео заявляють, що «Російський добровольчий корпус» прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що «історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація».

Президент Росії Володимир Путін назвав події в Брянській області «терактом».

Російські ЗМІ повідомили, що у Росії через інцидент збирається Рада безпеки, але у Кремлі це офіційно спростували. Втім, Путін скасував поїздку до Ставропольського краю і «отримує постійні доповіді по лінії силових відомств», повідомив його речник Дмитро Пєсков.