Данілов про ситуацію в Брянській області: в РФ розгортається «рух антифашистів-ополченців»

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов відреагував на заяви російської влади про нібито напад української диверсійно-розвідувальної групи в Брянській області, заявивши, що це свідчить про розгортання в Росії руху антифашистів-ополченців.

«У Росії розгортається рух російських антифашистів-ополченців. Загальновідомо, що БПЛА, БТР та іншу військову техніку можна спокійно купити в московських військторгах. Гасло: «ДРГ Деколонизация Российского Государства», – написав Данілов у твітері 2 березня.

2 березня російські ЗМІ повідомили про нібито українську ДРГ, яка зайшла до Брянської області, йшлося про загиблого і поранених. Незабаром «Російський добровольчий корпус» – формування з росіян, які воюють на боці України проти російської агресії – опублікував на своїх ресурсах відео, записане у селі Любечане Брянської області РФ. Бійці на відео заявляють, що «Російський добровольчий корпус» прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом».

У ГУР Міноборони України назвали ситуацію в Брянській області «продовженням трансформації Росії, її очищенням та звільненням від диктатури Путіна».

«Можливо, росіяни починають прокидатися», – прокоментував «Громадському» представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що «історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація».

Президент Росії Володимир Путін назвав події в Брянській області «терактом».

Російські ЗМІ повідомили, що у Росії через інцидент збирається Рада безпеки, але у Кремлі це офіційно спростували. Втім, Путін скасував поїздку до Ставропольського краю і «отримує постійні доповіді по лінії силових відомств», повідомив його речник Дмитро Пєсков.