«Класична провокація»: у Зеленського прокоментували повідомлення з Росії про «ДРГ»

В Офісі президента України відреагували на повідомлення з Росії про діяльність у Брянській області «диверсійно-розвідувальної групи», яка нібито проникла з української території.

«Історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростання бідності. Тим часом партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів…» – написав у твітері радник голови Офісу президента Михацло Подоляк.

Російські провоєнні телеграм-канали поширили відео, записане в селі Любучани особами, які називають себе членами «Російського добровольчого корпусу». Вони стверджують, що прийшли «як визвольна армія на свою рідну землю». Відео аналогічного змісту зʼявилося і на телеграм-каналі «Російського добровольчого корпусу».

Зранку 2 березня російські засоби інформації – від офіційних інформаційних агенцій до телеграм-каналів – поширюють повідомлення, нібито до Брянської області Росії з території України проникла «диверсійно-розвідувальна група».

Оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ опівдні оприлюднило таку заяву: «Ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ! Споживайте інформацію відповідально!»