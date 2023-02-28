На кордоні з Молдовою будуються фортифікаційні споруди – Держприкордонслужба

На кордоні з Молдовою Сили оборони України посилили заходи безпеки і будують фортифікаційні споруди. Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив 28 лютого в ефірі телемарафону.

«На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок… Відбувається не тільки посилення контролю, але й будування інженерно-фортифікаційних робіт», – розповів речник.

За його словами, кордони з Білоруссю та Молдовою вимагають посиленої уваги.

«Через підступність ворога ми розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього», – відзначив Демченко.

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Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив про «ескалацію російських зусиль із підриву молдовської держави».

Президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію в спробі дестабілізувати Молдову і закликала до виведення російських військ з регіону.

У середині лютого вона заявила, що отримала документи від українських спецслужб, які описують організовану Москвою змову з допомогою іноземних диверсантів, нібито спрямовану на повалення керівництва країни, запобігання вступу в ЄС і використання у війні проти України.

Росія заперечує свою змову з метою дестабілізації Молдови, називаючи ці заяви «абсолютно необґрунтованими».

Придністров’я – сепаратистський регіон Молдови, який фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року. Росія вже понад 20 років тримає в Придністров’ї близько 1700 військових.