Молдова підтверджує рішення Wizz Air призупинити польоти до аеропорту Кишинева

Управління цивільної авіації Молдови підтверджує, що авіакомпанія Wizz Air призупинила всі свої рейси до/з міжнародного аеропорту Кишинева, починаючи з 14 березня 2023 року.

Як інформує пресслужба регулятора, владу повідомили про це рішення електронною поштою, посилаючись на міркування безпеки повітряного простору в регіоні.

«Рішення Wizz Air створило невизначеність, враховуючи, що 14 лютого авіаоператор звернувся з проханням про затвердження розкладу польотів на літній сезон, а сьогодні він був затверджений. Після аналізу ризиків державні інституції визначили, що польоти в національному повітряному просторі можуть здійснюватися безпечно і висловлюють жаль через раптове рішення Wizz Air», – йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що авіакомпанія Wizz Air вирішила призупинити рейси до столиці Молдови Кишинева з 14 березня через занепокоєння щодо безпеки повітряного простору.

14 лютого Молдова на годину закривала свій повітряний простір. Як пояснили тоді в управлінні цивільної авіації країни, повітряний простір закривали через «об’єкт, схожий на повітряну кулю».

У дні масованих ракетних російських атак України повідомлялося про падіння залишків ракет на території Молдови. Відомо про чотири такі випадки.