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У Молдові пояснили, чому сьогодні закривали повітряний простір

Молдова 14 лютого на годину закривала свій повітряний простір. Фото ілюстративне

Повітряний простір над Молдовою сьогодні закривали через «об’єкт, схожий на повітряну кулю», повідомили в управлінні цивільної авіації країни.

«Близько 12:30 до Міністерства оборони надійшла інформація про те, що в повітряному просторі Молдови в районі міста Сороки виявлено невстановлений невеликий об’єкт, схожий на повітряну кулю. Враховуючи погодні умови та неможливість моніторингу та ідентифікації об’єкта, а також траєкторії його польоту, з метою забезпечення безпеки громадян, о 13:24 прийнято рішення про тимчасове закриття повітряного простору», – йдеться у повідомленні.

Після перевірки та відсутності загрози безпеці громадян о 14:46 повітряний простір відновили, додають в управлінні.

Молдова 14 лютого тимчасово закривала свій повітряний простір. Це сталося після попередження президента Майї Санду про те, що Росія планує дестабілізаційні дії за допомогою агентів-провокаторів.

14 лютого Росія спростувала звинувачення Санду, озвучені напередодні, що диверсанти, включно з іноземними громадянами, будуть нападати на урядові будівлі під виглядом публічних протестів за вказівкою Москви.

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