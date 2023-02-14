У Молдові пояснили, чому сьогодні закривали повітряний простір

Повітряний простір над Молдовою сьогодні закривали через «об’єкт, схожий на повітряну кулю», повідомили в управлінні цивільної авіації країни.

«Близько 12:30 до Міністерства оборони надійшла інформація про те, що в повітряному просторі Молдови в районі міста Сороки виявлено невстановлений невеликий об’єкт, схожий на повітряну кулю. Враховуючи погодні умови та неможливість моніторингу та ідентифікації об’єкта, а також траєкторії його польоту, з метою забезпечення безпеки громадян, о 13:24 прийнято рішення про тимчасове закриття повітряного простору», – йдеться у повідомленні.

Після перевірки та відсутності загрози безпеці громадян о 14:46 повітряний простір відновили, додають в управлінні.

Молдова 14 лютого тимчасово закривала свій повітряний простір. Це сталося після попередження президента Майї Санду про те, що Росія планує дестабілізаційні дії за допомогою агентів-провокаторів.

14 лютого Росія спростувала звинувачення Санду, озвучені напередодні, що диверсанти, включно з іноземними громадянами, будуть нападати на урядові будівлі під виглядом публічних протестів за вказівкою Москви.