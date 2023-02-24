У ISW не виключають, що РФ створює умови для провокацій на кордоні Чернігівщини і в Молдові

У американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль створює умови для проведення операцій під фальшивим прапором на кордоні Чернігівської області та в Молдові.

«Кремль, можливо, готує атаки під фальшивим прапором, щоб змусити Білорусь вступити у війну після заяви Олександра Лукашенка 16 лютого про те, що Білорусь вступить у війну лише в разі нападу з боку України. Міністерство оборони Білорусі також стверджувало 21 лютого, що білоруські сили спостерігали нарощування українських сил біля своїх кордонів. ISW продовжує оцінювати, що напад Білорусі чи Росії на північні українські регіони є дуже малоймовірним, але Росія прагне притиснути руку Лукашенка або звинуватити Україну у розгортанні війни, щоб підірвати підтримку Києва», – вважають американські аналітики.

Повідомляється, що така операція може бути спрямована на закріплення українських сил на північному кордоні з метою послаблення оборони на сході України та підготовки до контрнаступальних операцій.

На думку ISW, «схоже, що Кремль також створює інформаційні умови для проведення операції під фальшивим прапором в окупованому молдовському Придністров’ї».

Водночас ISW визнає: щоб напасти на Молдову, Путіну бракує військового потенціалу.

«Хоча це вказує на ескалацію його постійних зусиль з підриву молдовської держави», – додають аналітики.

ISW днями вже заявив про «ескалацію російських зусиль із підриву Молдовської держави».

Президентка Молдови Майя Санду неодноразово звинувачувала Росію в спробі дестабілізувати Молдову і закликала до виведення російських військ з Придністров’я. Росія заперечує свою змову з метою дестабілізації Молдови, називаючи ці заяви «абсолютно необґрунтованими».

Напередодні оперативне командування «Північ» також не виключило, що російські війська готують можливі провокації біля прикордоння Чернігівської області, метою яких є «звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності».