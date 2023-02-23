У ЗСУ не виключають провокацій з боку військ РФ біля прикордоння Чернігівщини

Російські війська готують можливі провокації біля прикордоння Чернігівської області, повідомляє оперативне командування «Північ» у фейсбуці.

«Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників у порушенні територіальної цілісності. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та з живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних сил України», – йдеться у повідомленні.

В ОК «Північ» кажуть, що ситуація під контролем.

Повідомляється, що зранку російські війська обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів.

«З 07:50 до 08:45 повідомили про 9 «приходів», попередньо з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Єліне. Втрат серед особового складу та техніки немає», – йдеться у повідомленні ОК «Північ».

Дані про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходили, кажуть військові.

Прикордоння, зокрема Чернігівщини і Сумщини, постійно перебуває під обстрілом військ РФ.