Російські ЗМІ пишуть про «українську ДРГ» у Брянській області. ЗСУ попереджають про «провокації»

Зранку 2 березня російські засоби інформації – від офіційних інформаційних агенцій до телеграм-каналів – поширюють повідомлення, нібито до Брянської області Росії з території України проникла «диверсійно-розвідувальна група».

За цими повідомленнями, «диверсанти» проникли до села Любечани у прикордонному Климівському районі та обстріляли автомобіль. Через це загинув цивільний і зазнав поранення 10-річний хлопчик, стверджує губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Загалом у Брянську область, за твердженням телеграм-каналів Mash та Baza, проникли 40-50 «диверсантів». Агенція ТАСС повідомляє, що до групи входять кілька десятків озброєних людей. Телеграм-канал «112» пише, що «диверсанти» розділилися на дві групи та попрямували до сіл Любечани та Сушани, розташованих на відстані 20 кілометрів один від одного.

Українські військові наразі прямо не коментували повідомлення з Росії. Оперативне командування «Північ» опівдні оприлюднило таку заяву: «Ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ! Споживайте інформацію відповідально!»