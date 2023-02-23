Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв розповів про ситуацію на кордоні з Росією та Білоруссю.

«На волинському, рівненському, житомирському, київському, чернігівському та сумському напрямах змін у чисельності та місцях перебування ворожих сил станом на сьогодні не відбулося», – сказав Наєв у своєму відеозверненні.

«Система протиповітряної оборони – у бойовій готовності. Наші воїни несуть бойову службу на всіх позиціях, які їм визначено», – додав він.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація, що російське командування нібито перекидає до Брянської та Курської областей РФ підрозділи, які можуть взяти участь у відволікаючих маневрах на сумському та чернігівському напрямках.

Водночас в оперативному командуванні «Північ» не виключають, що російські війська готують можливі провокації біля прикордоння Чернігівської області.