Повторення 24 лютого. Немає ознак того, що найближчим часом Росія може «вдертися» до України – Данілов

Немає ознак того, що найближчим часом Росія може «вдертися» до України, як зробила це минулого року, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.



«Ми не бачимо, що найближчим часом РФ може вдертися в такий спосіб, як це відбувалося 24 лютого 2022 року. Що стосується підготовки – ми постійно маємо бути готові до тих чи інших негараздів до того часу, поки ми не закінчимо війну, поки ми не зрозуміємо, що у Москві немає ані бажання, ані можливості діяти щодо своїх сусідів», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

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24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. Проте в організації наголошують, що реальні цифри є вищими.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».

В інтерв’ю Радіо Свобода речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Повітряні сили очікують на можливі провокації Росії 23-24 лютого. За його словами, українські військові перебувають у посиленому бойовому чергуванні.