Новий плацдарм? Навіщо Росія почала «розхитувати» Молдову 

Американський інститут вивчення війни вважає, що Збройні сили України готові до контрнаступу в Запорізькій області, його мета – позбавити загарбників сполучення між захопленим Кримом та прикордонними з Україною областями РФ на сході.

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Попри важку ситуацію навколо Бахмуту та в інших точках східного фронту, Західні партнери постійно наголошують на своїх очікуваннях успіхів від армії України.

Тим часом Росія, ймовірно, намагається розхитати ситуацію біля іншого українського кордону. У вівторок проросійські партії вивели людей на вулиці Молдови: протестувальники намагалися прорватися до будівлі парламенту, були сутички з поліцією.

Слідом за цим 1 березня речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Україну в підготовці провокації з радіоактивними матеріалами біля Придністров'я, що уряд Молдови назвав брехнею.

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Це вже не перша інформкампанія Кремля проти України «на молдавську тему»: у ніч проти 24 лютого ресурси Кремля влаштували безперервну стрічку повідомлень про наступ України на Придністров'ї.

А 13 лютого президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує повалити владу в державі: раніше її про це попереджала українська розвідка.

Головні питання випуску:

Як дії Росії у Молдові пов'язані з війною в Україні?

Чи може Кремль використати Придністров'я у війні проти України?

Активність Росії в Молдові послабить агресора чи навпаки створить для нього додатковий плацдарм?