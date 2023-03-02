У Росії розпочинається громадянська війна? Що сталось у Брянській області РФ

Бійці Російського добровольчого корпусу дійсно увійшли до Брянської області Росії. РДК – це формування з росіян, які воюють на боці України проти російської агресії.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

2 березня російські ЗМІ повідомили про нібито українську ДРГ, яка зайшла до Брянської області. Незабаром «Російський добровольчий корпус» опублікував на своїх ресурсах відео, записане у селі Любечане Брянської області РФ.

На ньому бійці РДК із позивними «Рекс» (командир РДК) та «Фортуна» – їх легко впізнати. Те, що вони знаходяться саме у Любечановому, підтверджує табличка місцевого пункту фельдшера у бійців за спиною.

У ГУР Міноборони України назвали ситуацію в Брянській області «продовженням трансформації Росії, її очищенням та звільненням від диктатури Путіна».

«Можливо, росіяни починають прокидатися», – прокоментував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

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Російські ЗМІ повідомили, що у Росії через інцидент збирається Рада безпеки, але у Кремлі це офіційно спростували. Втім, Путін скасував поїздку до Ставропольського краю і «отримує постійні доповіді по лінії силових відомств», повідомив його речник Дмитро Пєсков.

Головні питання випуску:

Що насправді сталося у Брянській області РФ? Чи стало це несподіванкою для Кремля?

Яку позицію щодо інциденту займає українське командування?

Це – вже початок повстання росіян, чи ще ні?