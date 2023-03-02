У Росії розпочинається громадянська війна? Що сталось у Брянській області РФ

Бійці Російського добровольчого корпусу дійсно увійшли до Брянської області Росії. РДК – це формування з росіян, які воюють на боці України проти російської агресії.
2 березня російські ЗМІ повідомили про нібито українську ДРГ, яка зайшла до Брянської області. Незабаром «Російський добровольчий корпус» опублікував на своїх ресурсах відео, записане у селі Любечане Брянської області РФ.
На ньому бійці РДК із позивними «Рекс» (командир РДК) та «Фортуна» – їх легко впізнати. Те, що вони знаходяться саме у Любечановому, підтверджує табличка місцевого пункту фельдшера у бійців за спиною.
У ГУР Міноборони України назвали ситуацію в Брянській області «продовженням трансформації Росії, її очищенням та звільненням від диктатури Путіна».
«Можливо, росіяни починають прокидатися», – прокоментував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.
Російські ЗМІ повідомили, що у Росії через інцидент збирається Рада безпеки, але у Кремлі це офіційно спростували. Втім, Путін скасував поїздку до Ставропольського краю і «отримує постійні доповіді по лінії силових відомств», повідомив його речник Дмитро Пєсков.
Головні питання випуску:
Що насправді сталося у Брянській області РФ? Чи стало це несподіванкою для Кремля?
Яку позицію щодо інциденту займає українське командування?
Це – вже початок повстання росіян, чи ще ні?