У Кремлі «не знають», чи зміниться статус «спеціальної військової операції» після подій у Брянській області

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не знає, чи вплинуть події в Брянській області Росії на статус «спеціальної військової операції» – як у РФ офіційно називають війну проти України.

Зранку 2 березня російські засоби інформації – від офіційних інформаційних агенцій до телеграм-каналів – поширюють повідомлення, нібито до Брянської області Росії з території України проникла «диверсійно-розвідувальна група».

«Не знаю, поки не можу сказати», – цитують відповідь Пєскова на запитання про можливу зміну статусу СВО російські ЗМІ.

Прессекретар російського президент заявив, що екстреного засідання Ради безпеки Росії 2 березня у зв’язку зі згаданими подіями не буде, натомість, за його словами, Радбез збереться на планову нараду 3 березня.

При цьому Володимир Путін, за словами Пєскова, отримує доповіді від членів Ради безпеки, у тому числі міністра оборони, голів ФСБ та Росгвардії, а також у зв’язку з подіями у Брянській області скасував поїздку до Ставропольського краю РФ.

За повідомленнями російських ЗМІ і телеграм-каналів, «диверсанти» нібито проникли до села Любучани у прикордонному з Україною Климівському районі Брянської області й обстріляли автомобіль. Через це нібито загинув цивільний і зазнав поранення 10-річний хлопчик, стверджує губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Загалом у Брянську область, за твердженням телеграм-каналів Mash та Baza, проникли 40-50 «диверсантів». Агенція ТАСС повідомляє, що до групи входять кілька десятків озброєних людей. Телеграм-канал «112» пише, що «диверсанти» розділилися на дві групи та попрямували до сіл Любечани та Сушани, розташованих на відстані 20 кілометрів один від одного.

Українські військові наразі прямо не коментували повідомлення з Росії. Оперативне командування «Північ» опівдні оприлюднило таку заяву: «Ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ! Споживайте інформацію відповідально!».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що «історія про українські ДРГ в Росії – це класична провокація».

«Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів», – написав Подоляк у твітері.

Російські провоєнні телеграм-канали тим часом поширюють відео, нібито записане в селі Любучани особами, які називають себе членами «Російського добровольчого корпусу». Вони стверджують, що прийшли «як визвольна армія на свою рідну землю».

Телеграм-канал самого «Російського добровольчого корпусу» поширив таке відео з коментарем: «Прямо зараз на всіх інтернет-ресурсах ви можете побачити новини про «українські ДРГ», які вбили дітей, взяли заручників, але водночас спішно пішли і таке інше. Все це брехня кремлівських пропагандистів. Російський добровольчий корпус прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом».

Російські офіційні особи раніше звинувачували Україну у здійсненні диверсійних атак за допомогою безпілотників на інфраструктуру, таку як нафтопереробні заводи та військові об’єкти, поблизу кордону з Україною.

Київ відмовлявся брати на себе відповідальність за кілька ударів, завданих на території Росії з початку повномасштабної війни.

Днями в Міністерстві оборони Росії звинуватили Україну в «атаці на об’єкти цивільної інфраструктури». 28 лютого в п’яти регіонах Росії повідомили про атаки дронів.

Радник голови Офісу президента України у відповідь на це заявив, що Україна не завдає ударів по території РФ.