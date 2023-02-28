У Московській області впав безпілотник. За добу про дрони повідомили п’ять регіонів Росії

У Коломенському районі Московської області Росії впав безпілотник. Фото дрона, що розбився, опублікували кілька телеграм-каналів. Губернатор Підмосков’я Андрій Воробйов підтвердив інформацію.

Воробйов припустив, що ціллю безпілотника був об’єкт цивільної інфраструктури. «Жертв і руйнувань на землі немає», – повідомив голова Підмосков’я. За інформацією телеграм-каналів, дрон упав поряд із газовою компресорною станцією, що належить «Газпрому».

За добу про падіння безпілотників повідомили вже п’ять регіонів Росії. У Бєлгородській області виявили уламки трьох дронів, ще один залетів у вікно житлового будинку, розповіла влада регіону. Також безпілотник збили над Брянською областю РФ, повідомив губернатор регіону.

Уламки «літального апарату» виявили і в Республіці Адигея. Також дрон зафіксували в районі нафтової бази у Краснодарському краї, де сьогодні сталася пожежа.

Пізніше Міноборони Росії підтвердило атаку дронів на Краснодарський край та Адигею. В усіх випадках, за офіційними даними, жертв немає.

Також сьогодні через «невідомий об’єкт» закривали небо над Санкт-Петербургом. Пізніше Міноборони Росії пояснило це «тренуванням ППО».

Міноборони Росії стверджує, що за атакою безпілотників стоїть Україна. Київ це поки не коментував.