Росія: аеропорт Санкт-Петербурга не приймав літаки, небо над містом тимчасово закривали

Аеропорт «Пулково» у російському Санкт-Петербурзі 28 лютого тимчасово не приймав і не відправляв літаки, повідомляла міська влада.

Офіційно причини цього не вказували.

За непідтвердженим повідомленням російського інтернет-видання Baza, в небі був помічений «невідомий об’єкт».

Дані з сайту Flight Radar показали, що низка внутрішніх рейсів, які прямували до Санкт-Петербурга, повертаються до місць призначення.

Baza також повідомляла, що в повітря підняли винищувачі, а повітряний простір закрили на 200 кілометрів.

О 12:00 за московським часом телеграм-канали Baza і «112», а також російське державне агентство «РИА Новости» повідомили з посиланнями на джерела, що небо над Петербургом почали відкривати.

Видання Baza припускало, що закриття неба могло бути пов’язане з «масовою атакою безпілотників».

Ввечері 27 лютого влада Бєлгородської області Росії заявила про падіння в регіоні трьох безпілотників, у ніч на 28 лютого сталася пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї РФ, за повідомленням ЗМІ, через ймовірну атаку дронів. Відповідальності за напад на себе ніхто не брав. Російська влада звинувачує Україну в причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.