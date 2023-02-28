У Краснодарському краї Росії сталася пожежа на нафтобазі після ймовірної атаки дронів – ЗМІ

У ніч на 28 лютого на нафтобазі в Туапсе в Краснодарському краї Росії сталася пожежа, повідомила міська адміністрація.

Пожежа почалася близько другої години ночі на вулиці Індустріальній, де, за відкритими даними, розташований нафтопереробний завод компанії «Роснефть». Фото пожежі з’явилися у місцевих телеграм-каналах.

Місцеві жителі розповіли, що чули, як на території нафтобази з різницею в кілька секунд сталися два вибухи, внаслідок яких у прилеглих будинках вибило шибки.

Телеграм-канали Baza і Shot стверджують, що нафтобазу атакували безпілотники, які впали за 100 метрів від нафтосховища. За даними видання Astra, ушкодження зазнала бойлерна, а поряд із будинком знайшли дві вирви глибиною півтора метри.

За даними Astrа, за 30 метрів від місця події розташована казарма з російськими військовими. Офіційної інформації щодо цього немає.

У міській адміністрації заявили, що пожежа сталася у господарській будівлі на території нафтобази і що вогонь вже повністю загасили. Місцева влада стверджує, що вогонь не торкнувся нафтових резервуарів, і розливу нафтопродуктів немає, постраждалих також немає.

У прикордонних регіонах Росії регулярно лунають вибухи. Часто російська сторона звинувачує Україну у причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.