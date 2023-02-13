Росія: в Ярославській області вибухнув резервний газопровід

На Ярославській області у понеділок стався вибух на газопроводі, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Виникла сильна пожежа. За повідомленням місцевого міністерства надзвичайних ситуацій, причина вибуху – розгерметизація з’єднань труб. Загоряння було погашено, постраждалих немає.

Вибух та пожежа трапилися біля села Єремейцеве в Мишкінському районі на резервній гілці газопроводу «Ухта – Торжок 3» у тому місці, де він проходить через річку Волга. Рятувальники уточнили, що труби розійшлися там, де надводна частина газопроводу з’єднується з підводною. Підозр про диверсію або теракт заявлено не було.

Як повідомляє російське видання «Медуза», на минулих вихідних також стався розрив з’єднань труб на ділянці газопроводу «Ухта - Торжок 1» неподалік Вологодської області.

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В останні місяці неодноразово повідомлялося про аварії та загоряння на газопроводах у Росії та на газопроводах, що йдуть з Росії, в інших країнах. Зокрема, в листопаді стався вибух на газопроводі у Всеволожському районі Ленінградської області. Місцева ТЕЦ змушена була тимчасово перейти на мазут.

Також у грудні стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у російській Чувашії. Троє людей загинули, ще одна отримала травми.