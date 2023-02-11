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Росія: влада Бєлгородської області заявила про «обстріл» міста Шебекіно та «прильоти» по підприємству

Як стверджує російський губернатор, три «прильоти» припали на «територію промислового підприємства, є руйнування в одному із корпусів», ілюстративне фото

У Бєлгородській області Росії 11 лютого стався «обстріл» міста Шебекіно, заявив у телеграмі губернатор В’ячеслав Гладков.

За його словами, «внаслідок вибухів пошкоджено підприємство, автомобілі, також троє людей отримали поранення».

Як стверджує російський губернатор, три «прильоти» припали на «територію промислового підприємства, є руйнування в одному із корпусів». Також один снаряд «прилетів на зупинку».

Крім того, «прильоти» нібито було зафіксовані у селі Муром Шебекинського міського округу.

Українська сторона цю заяву наразі не коментувала.

У прикордонних регіонах Росії регулярно лунають вибухи. Часто російська сторона звинувачує Україну у причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.

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