Росія: влада Бєлгородської області заявила про «обстріл» міста Шебекіно та «прильоти» по підприємству

У Бєлгородській області Росії 11 лютого стався «обстріл» міста Шебекіно, заявив у телеграмі губернатор В’ячеслав Гладков.
За його словами, «внаслідок вибухів пошкоджено підприємство, автомобілі, також троє людей отримали поранення».
Як стверджує російський губернатор, три «прильоти» припали на «територію промислового підприємства, є руйнування в одному із корпусів». Також один снаряд «прилетів на зупинку».
Крім того, «прильоти» нібито було зафіксовані у селі Муром Шебекинського міського округу.
Українська сторона цю заяву наразі не коментувала.
У прикордонних регіонах Росії регулярно лунають вибухи. Часто російська сторона звинувачує Україну у причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.
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