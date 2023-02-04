Росія: влада Бєлгородської області заявила про пожежу на заводі після обстрілу

У Бєлгородській області Росії після обстрілу виникла пожежа на «цивільному промисловому заводі», заявив губернатор В’ячеслав Гладков. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За словами Гладкова, «снаряди влучили» на територію заводу. Губернатор стверджує, що удару завдала українська армія, і оголосив про продовження високого рівня терористичної небезпеки в області безстроково.

Українська сторона цю заяву наразі не коментувала.

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що горить нафтобаза, вогнем зачепило сусідній «Борисівський завод мостових металоконструкцій». На підприємстві працювала зміна. Гладков заявив, що «людей встигли вивести на безпечну відстань».

На сайті заводу вказано, що з 2015 року він брав участь у будівництві Кримського (Керченського) мосту.

Високий рівень терористичної небезпеки у Росії серед іншого передбачає посилені патрулі в громадських місцях, ретельніший контроль в аеропортах і на вокзалах, переведення медичних організацій у режим підвищеної готовності.

Раніше безстроковий високий рівень терористичної небезпеки запровадила влада Курської та Брянської областей Росії.

У прикордонних регіонах Росії регулярно лунають вибухи. Часто російська сторона звинувачує Україну у причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.