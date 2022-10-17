Удар дронами-камікадзе по Києву. «Евакуація» з Херсону. Обстріли Бєлгорода

За даними української влади, 17 жовтня російська армія запустила низку іранських безпілотників, заряджених вибухівкою, по столиці України Києву. Це сталося через тиждень після масової атаки російськими ракетами по всій країні, в результаті чого, як зауважили у владі, загинули 19 людей.