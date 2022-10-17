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Удар дронами-камікадзе по Києву. «Евакуація» з Херсону. Обстріли Бєлгорода

  • Атака дронами: російські війська вдарили по Києву іранськими «дронами-камікадзе» Shahed-136 (російська назва «Герань-2»), повідомляє українська влада. Пошкоджений житловий будинок у центрі міста. Є загиблі.
«Дронами-камікадзе» по Києву (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Дронами-камікадзе» по Києву (фотосвідчення)

За даними української влади, 17 жовтня російська армія запустила низку іранських безпілотників, заряджених вибухівкою, по столиці України Києву. Це сталося через тиждень після масової атаки російськими ракетами по всій країні, в результаті чого, як зауважили у владі, загинули 19 людей.
  • Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: російські війська почали евакуацію так званих «державних установ» з Херсону, стверджують у Генштабі ЗСУ.
  • Російський Бєлгород під вогнем: протягом тижня вибухи пролунали Бєлгородській ТЕС, нафтобазі, складі боєприпасів та аеропорту. Україна офіційно свою причетність не підтверджує.

Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.

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