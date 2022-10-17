Удар дронами-камікадзе по Києву. «Евакуація» з Херсону. Обстріли Бєлгорода

- Атака дронами: російські війська вдарили по Києву іранськими «дронами-камікадзе» Shahed-136 (російська назва «Герань-2»), повідомляє українська влада. Пошкоджений житловий будинок у центрі міста. Є загиблі.
- Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: російські війська почали евакуацію так званих «державних установ» з Херсону, стверджують у Генштабі ЗСУ.
- Російський Бєлгород під вогнем: протягом тижня вибухи пролунали Бєлгородській ТЕС, нафтобазі, складі боєприпасів та аеропорту. Україна офіційно свою причетність не підтверджує.
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