У Росії по радіо оголосили повітряну тривогу – МНС заявило про злам

У російських регіонах по радіо оголосили повітряну тривогу. Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії заявило, що радіостанції зламали.

Повідомлення «Увага, увага, оголошується повітряна тривога» кілька разів прозвучало на частотах популярних радіостанцій. Повідомлення було оголошене жіночим голосом, який попереджав про загрозу ракетного удару і рекомендував пройти в укриття.

Із повідомлень у регіональних ЗМІ Росії випливає, що оголошення повітряної тривоги чули у містах Бєлгородської, Московської, Нижньогородської, Тюменської областей, Ставропілля, в Татарстані й Башкортостані.

МНС Росії заявило, що на сервери комерційних радіостанцій було здійснено атаку хакерів, і оголошення повітряної тривоги «є фейком». У відомстві попросили стежити за повідомленнями в офіційних джерелах.

У разі загрози МНС Росії попереджає населення по радіо, телебаченню та радіотрансляційних мережах. На сайті міністерства опубліковано інструкцію, що робити у разі повітряної тривоги.