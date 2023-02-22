В усіх областях України оголосили повітряну тривогу

В Україні 22 лютого близько 09:00 оголосили масштабну повітряну тривогу. Про загрозу ракетних обстрілів сирени сповістили у всіх областях.

Влада закликає громадян після оголошення про тривогу не нехтувати сигналом про небезпеку і пройти у найближче укриття.

Попереднього разу масштабну повітряну тривогу в Україні оголошували вранці 20 лютого, коли в Києві з візитом перебував президент США Джо Байден. Повідомлень про масовані обстріли тоді не було.

З 10 жовтня 2022 року російські ракетні удари зосереджуються на критичній інфраструктурі, втім систематично потерпають і інші цивільні об’єкти, зокрема житлові будинки, через що гинуть цивільні люди.

Попередню масовану ракетну атаку російські війська здійснили вночі 16 лютого, тоді вони випустили понад 30 ракет, із яких Повітряним силам України вдалося збити 14. Тоді українські військові вказали, що наявними засобами ППО не можуть перехопити російські ракети Х-22.

У Генштабі ЗСУ неодноразово попереджали про «велику небезпеку» подальших російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України.