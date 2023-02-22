Українські військові за добу відбили атаки сил РФ біля 7 населених пунктів – Генштаб

Українські військові за добу відбили атаки російських сил у районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині, повідомив вранці 22 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.
«Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках», – йдеться в повідомленні.
У Генштабі додали, що минулої доби російські війська здійснили 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого знищені й пошкоджені цивільні житлові будинки, є загиблі та поранені цивільні.
«Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України», – наголосили в командуванні.
Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», – додали у ГУР.
Минулого тижня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 199 випадків загибелі і 11 756 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 12 лютого 2023-го.
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