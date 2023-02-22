Українські військові за добу відбили атаки сил РФ біля 7 населених пунктів – Генштаб

Українські військові за добу відбили атаки російських сил у районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині, повідомив вранці 22 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що минулої доби російські війська здійснили 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого знищені й пошкоджені цивільні житлові будинки, є загиблі та поранені цивільні.

«Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України», – наголосили в командуванні.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», – додали у ГУР.

Минулого тижня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.