На Херсонщині і Донеччині через російські обстріли є жертви – влада

По Херсонщині російські війська минулої доби майже 60 разів відкривали вогонь, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще двоє – поранені.

Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, 20 лютого армія РФ атакувала на Херсонщині мирні населені пункти, застосовуючи РСЗВ, міномети, артилерію, танки, БПЛА. Також по області завдали ракетного удару.

«Херсон армія РФ атакувала 6 разів. Через обстріли у місті пошкоджено житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

Під обстріл потрапили також Антонівка, Зеленівка, мікрорайон Острів і Таврійський.

У Донецькій області за минулу добу через російські обстріли загинуло троє цивільних. Як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, двоє людей загинули у Бахмуті, та одна людина – в Іванопіллі, ще п’ятеро – поранені.

Раніше сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв про армія РФ минулої доби завдала шість ракетних та 28 авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також було 86 російських обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.