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Росія: у Бєлгороді впали три безпілотники

Пожежа на Бєлгородському нафтовому заводі 15 жовтня 2022 року, ілюстративне фото

У Росії у Бєлгороді ввечері у понеділок впали кілька безпілотних літальних апаратів. Спочатку про падіння одного дрону повідомили місцеві телеграм-канали, потім губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав у своєму телеграм-каналі, що знайдено уламки вже трьох літальних апаратів.

За повідомленням Гладкова, у кількох будинках вибито вікна, кілька автомобілів отримали пошкодження, люди не постраждали.

Бєлгород – найближчий до українського кордону російський обласний центр.

Українська сторона це повідомлення наразі не коментувала.

У прикордонних регіонах Росії регулярно лунають вибухи. Часто російська сторона звинувачує Україну у причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.

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