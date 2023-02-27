Росія: у Бєлгороді впали три безпілотники

У Росії у Бєлгороді ввечері у понеділок впали кілька безпілотних літальних апаратів. Спочатку про падіння одного дрону повідомили місцеві телеграм-канали, потім губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав у своєму телеграм-каналі, що знайдено уламки вже трьох літальних апаратів.
За повідомленням Гладкова, у кількох будинках вибито вікна, кілька автомобілів отримали пошкодження, люди не постраждали.
Бєлгород – найближчий до українського кордону російський обласний центр.
Українська сторона це повідомлення наразі не коментувала.
У прикордонних регіонах Росії регулярно лунають вибухи. Часто російська сторона звинувачує Україну у причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.
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