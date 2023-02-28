У Міноборони Росії звинуватили Україну в «атаці на обʼєкти цивільної інфраструктури»

Міністерство оборони Росії заявляє, що 28 лютого безпілотники Збройних сил України атакували обʼєкти цивільної інфраструктури в двох російських регіонах – Краснодарському краї та Республіці Адигея.

Як ідеться в заяві відомства, дрони були придушені підрозділами радіоелектронної боротьби Збройних сил РФ, обидва безпілотники втратили керування та відхилилися від траєкторії польоту. Один БПЛА впав у полі, інший безпілотник, відхилившись від траєкторії, нібито не завдав шкоди атакованому обʼєкту.

За попередніми повідомленнями в соціальних мережах, у ніч на 28 лютого в місті Туапсе у Краснодарському краї через удар із безпілотника сталася пожежа на нафтобазі компанії «Роснефть», а в селищі Новий Гіагінського району Адигеї впав невідомий літальний апарат, пошкодивши господарську споруду ферми.