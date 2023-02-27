Зеленський: повністю захистити українське небо можна буде тоді, коли партнери приберуть «авіаційне табу»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що повністю захистити українське небо можна буде тоді, коли партнери приберуть «авіаційне табу».

У своєму відеозверненні президент нагадав, що 27 лютого почалося з атаки іранськими дронами, з них більшість вдалося збити.

«Поранені троє працівників ДСНС у Хмельницькому, двоє загинули. Мої співчуття родинам. Другий дрон влучив якраз тоді, коли почалося гасіння пожежі після першого. Власне передусім тому нам і потрібен авіаційний компонент ППО – сучасні бойові літаки, щоб можна було убезпечити від російського терору всю територію нашої держави. ППО повноцінне тоді, коли забезпечується, зокрема, й авіацією. Сучасною авіацією. Наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами й фахівцями наших Повітряних сил уже роблять велику роботу. Але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибране авіаційне табу у відносинах із нашими партнерами», – сказав він у своєму відеозверненні.

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Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News, показаному 24 лютого, заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.