Залужний у розмові з Міллі актуалізував потребу України в літаках F-16

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі актуалізував необхідність надання Україні бойових літаків F-16. Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбук.



За повідомленням, Залужний і Міллі обговорили питання постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, ситуацію на лінії фронту та подальші плани Сил оборони України щодо деокупації її території.

«Актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й за рахунок надання багатоцільових бойових літаків F-16», – йдеться у повідомленні Залужного.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Президент США Джо Байден в інтерв’ю ABC News, показаному 24 лютого, заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському зараз не потрібні винищувачі F-16.

Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.