У Кремлі відреагували на заяву ОП, що Україна не завдає ударів по території Росії

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не вірить заявам Офісу президента України про те, що Київ не завдає ударів по території Росії.

Коментуючи відповідну заяву радника голови ОП Михайла Подоляка, Пєсков сказав: «Ми йому не віримо», повідомило російське державне агентство новин «РИА Новости».

Подоляк раніше сьогодні написав у твітері: «Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома».

Він додав, що в Росії наростають «процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури».

Напередодні в Міністерстві оборони Росії звинуватили Україну в «атаці на об’єкти цивільної інфраструктури». 28 лютого в п’яти регіонах Росії повідомили про атаки дронів.