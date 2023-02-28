«Дронопад» в РФ: Україна заволоділа небом Росії?

Українські безпілотники пролетіли понад 400 кілометрів над територією Росії і не були збиті – зараз це топ-тема для обурення російських військових оглядачів.

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Над Росією в останню добу трапилася ціла низка повітряних інцидентів: у Туапсе горіла нафтобаза «Роснефти», яку, як пишуть російські ЗМІ, вразили два БПЛА. Двигун ще одного впав у республіці Адигея, а Білгородської області впали уламки інших типів безпілотників.

Вдень 28 лютого губернатор Підмосков'я Андрій Воробйов повідомив, що дрон упав у Підмосков'ї біля села Губастове. Російські ЗМІ написали, що впав він поряд з об'єктом «Газпрому».

Крім того, в Бєлгороді і в окупованому Росією Криму по радіо знову передали дивний сигнал повітряної тривоги – це робота хакерів, заявили в МНС Росії.

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Китай, як нещодавно писав Der Spiegel, може передати Росії ударний безпілотник ZT-180. Глава ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю CBS News підтвердив, що Китай думає про постачання зброї Росії, але рішення ще не ухвалив. Голова ж ГУР України Кирило Буданов каже, що таких ознак (військової співпраці Пекіна з Москвою) не бачить.

Головні питання випуску:

Що за «дронопад» трапився в Росії?

Чи може Росія розширити свій арсенал ударних дронів?

І як Захід може утримати Китай від військової допомоги РФ?