ОП: Україна не завдає ударів по території Росії

В Офісі президента заперечили заяви Росії про причетність України до ударів по території РФ.

«Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома», – написав у твітері радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він додав, що в Росії наростають «процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури».

Напередодні в Міністерстві оборони Росії звинуватили Україну в «атаці на об’єкти цивільної інфраструктури». 28 лютого в п’яти регіонах Росії повідомили про атаки дронів.