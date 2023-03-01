Міноборони Росії заявило, що окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників

Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 1 березня окупований Крим зазнав масованої атаки українських безпілотників.

Російське відомство стверджує, що засоби російської ППО збили шість українських безпілотників під час «масованої атаки на об’єкти Криму з боку Києва», і що ще чотири безпілотні літальні апарати були виведені з ладу засобами радіоелектронної боротьби. Влада РФ також заявляє, що жертв і руйнувань немає.

У Києві не коментували ці звинувачення.

Раніше в Міноборони Росії звинуватили Україну в «атаці на об’єкти цивільної інфраструктури» у РФ. 28 лютого в п’яти регіонах Росії повідомили про атаки дронів. В Офісі президента України заперечили звинувачення.

«Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома», – написав у твітері радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він додав, що в Росії наростають «процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури».

У Криму в ніч на 1 березня було чути вибухи у різних районах півострова, повідомив телеграм-канал «Кримський вітер». Проросійський блогер Олександр Таліпов заявив про атаку безпілотників. Підконтрольна Росії влада Криму про атаку не повідомляла.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі регулярно чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО».