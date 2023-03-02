У ГУР відреагували на ситуацію в російській Брянській області

У Головному управлінні розвідки Міноборони відреагували на заяви російської влади про нібито напад української диверсійно-розвідувальної групи в Брянській області.



«Люди, які розказують про бойових комарів, розіп'ятих хлопчиків і багато інших нісенітниць, сьогодні не змогли зібратися, тому розповідали від ранку хто що хотів – там були і розстріляні автівки, і сім'ї, і заручники, і хлопчики та дівчатка. Все було. Добре, що бойових качок не було», – сказав представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Але, за його словами, повномасштабне вторгнення РФ спричинило поглиблення проблем всередині РФ.



«Росія – це нестабільне утворення, всередині неї є велика кількість невирішених питань, протиріч, конфліктів – міжетнічних, міжрегіональних, соціальних, політичних та інших. Те, що сьогодні громадяни РФ на певній території повстали для того, щоб повалити режим Путіна, – це закономірний розвиток ситуації після вторгнення в Україну», – додав Юсов.

2 березня російські ЗМІ повідомили про нібито українську ДРГ, яка зайшла до Брянської області, йшлося про загиблого і поранених. Російська влада стверджувала, що члени ДРГ обстріляли автомобіль, також вони нібито встигли взяти в заручники мирних жителів.

Незабаром «Російський добровольчий корпус» – формування з росіян, які воюють на боці України проти російської агресії – опублікував на своїх ресурсах відео, записане у селі Любечане Брянської області РФ. Бійці на відео заявляють, що «Російський добровольчий корпус» прийшов до Брянської області, щоб показати співвітчизникам, що надія є, що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що «історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація».

Президент Росії Володимир Путін назвав події в Брянській області «терактом».

Російські ЗМІ повідомили, що у Росії через інцидент збирається Рада безпеки, але у Кремлі це офіційно спростували. Втім, Путін скасував поїздку до Ставропольського краю і «отримує постійні доповіді по лінії силових відомств», повідомив його речник Дмитро Пєсков.