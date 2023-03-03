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Командування Повітряних сил повідомило про збиття російського винищувача Су-34 над Донеччиною

Російський винищувач Су-34 над Воронезькою областю, 2016 року (ілюстраційне фото)

Зенітники Повітряних сил збили російський винищувач, повідомило командування 3 березня.

«3-го березня 2023 року в районі Єнакієво, близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряне командування «Схід» знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, щонайменше один із пілотів загинув.

Раніше в соцмережах поширился повідомлення про падіння російського літака в районі окупованого Єнакієвого з різними версіями щодо причин.

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