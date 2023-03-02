Російський військовий літак А-50 в Мачулищах. Білоруси оприлюднили відео авіарозвідки

Об’єднання колишніх білоруських силовиків BYPOL у відповідь на заяви офіційного Мінська про «найкращу ППО» оприлюднило відео, на якому безпілотник сідає на російський військовий літак А-50, який згодом, як повідомляється, зазнав атаки БПЛА.



«Нещодавно диктатор вкотре розповідав своїм пропагандистам, що має найкращу ППО та засоби проти дронів. Тому всі військові об'єкти нібито перебувають у повній безпеці. Яка ситуація насправді яскраво демонструє відео, передане бойовою групою учасників плану «Перемога», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.

За даними BYPOL, білоруські партизани протягом 2-х тижнів за допомогою дронів цивільного призначення вели авіарозвідку на військовому аеродромі «Мачулищі».



«Під час однієї з успішних операцій з розвідки дрон не тільки залітав на територію вказаного аеродрому, пролітав поблизу російського військового літака А-50У, а навіть сідав на його радіолокаційну станцію («тарілку»)», – додають в об’єднанні.

У BYPOL не уточнюють, коли саме було знято це відео.



Радіо Свобода наразі не може перевірити цю інформацію з інших джерел.

26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська. За даними ByPol, в результаті двох вибухів були пошкоджена передня і центральна частини літака, «пошкодження серйозні, літак нікуди не полетить».

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Хоча пошкодження не було офіційно підтверджено, британська розвідка зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки цей літак має вирішальне значення для російських повітряних операцій у забезпеченні картини повітряного простору.

Днями Міністерство з податків і зборів Білорусі оприлюднило відео, на якому російський літак А-50 рухається в темряві по засніженій бетонній поверхні. Відомство стверджує, що це той самий літак і він перебуває в Мачулищах.

Роль літака А-50 – створити впізнавану картину повітряної ситуації та забезпечити злагодженість дій винищувачів.