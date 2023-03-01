Державні ресурси Білорусі «показали» російський літак А-50 як непошкоджений

Міністерство з податків і зборів Білорусі оприлюднило відео, на якому російський літак А-50 рухається в темряві по засніженій бетонній поверхні. У коментарі до відео в Telegram-каналі відомства стверджується, що це той самий літак і він перебуває в Мачулищах.

«Ви чули виття борців? «Підірвали, спалили». Винищувачі, ось А-50! Прямо в Мачулищах. Живий і здоровий», – йдеться в підписі.

Водночас користувачі у мережі звертають увагу на те, що літак рухається по поверхні аеродрому, а не злітає, у повній темряві, і що його знімають лише знизу, а пошкодження від нападу можна побачити лише зверху. Не виключено, що кадри могли бути зроблені раніше, до ймовірного нападу, зазначають користувачі.

26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська. За даними ByPol, в результаті двох вибухів були пошкоджена передня і центральна частини літака, «пошкодження серйозні, літак нікуди не полетить».

Хоча пошкодження не було офіційно підтверджено, британська розвідка зазначає, що втрата А-50 буде значною для РФ, оскільки цей літак має вирішальне значення для російських повітряних операцій у забезпеченні картини повітряного простору.

Роль літака А-50 – створити впізнавану картину повітряної ситуації та забезпечити злагодженість дій винищувачів.

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