ОГП: російського пілота, який обстрілював Харків, засудили до 12 років ув’язнення

Російського пілота, який бомбардував цивільні об’єкти Харківщини, зокрема харківську телевежу, засудили до 12 років ув’язнення, повідомив 3 березня Офіс генерального прокурора.

Його визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни. Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих – трьох товариств на загальну суму понад 1,1 мільйона гривень, повідомили у прокуратурі.

«Прокурори в суді довели, що засуджений у березні 2022 року отримав бойовий наказ про знищення цивільних об’єктів на території Харкова та Харківської області шляхом бомбардування. Йому було надано координати цілі – радіотелевізійна передавальна станція Харків», – йдеться в повідомленні.

В ОГП наголосили, що РТПС Харків і обладнання, розміщене на ній, є цивільним об’єктом, який не використовується у воєнних цілях, станція забезпечує надання телекомунікаційних послуг, функціонування системи оповіщення і трансляцію телерадіопрограм.

«Засуджений, розуміючи протиправність бойового наказу, не відмовився від його виконання та здійснив бомбардування РТПС Харків вісьмома авіаційними бомбами ФАБ-500 загальним тротиловим еквівалентом 2 тонни 400 кг. За наслідками бомбардування телевізійна башта отримала пошкодження металоконструкції, які значно знизили її несучу спроможність та унеможливили подальшу безпечну експлуатацію», – наголосили у прокуратурі.

За даними ОГП, 6 березня 2022 року літак Су-34, який пілотував засуджений, збили військовослужбовці Національної гвардії України, повітряне судно було знищене, а пілот катапультувався і був затриманий військовими НГУ.