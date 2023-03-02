У Росії під час випробувань військово-транспортного літака загинула одна людина

У російському Ульяновську на заводі «Авіастар» у ході випробувань військово-транспортного літака Іл-76 «стався трагічний інцидент», внаслідок якого одна людина загинула, кілька співробітників постраждали, йдеться у повідомленні Об’єднаної авіабудівної корпорації.

На заводі проводили випробування відсіку фюзеляжу літака. Як пишуть телеграм-канали Baza і «112», фюзеляж перевіряли на міцність за допомогою струменя стисненого повітря, сталася розгерметизація, після чого корпус літака зруйнувався.

Російське державне агентство ТАСС повідомляє про шістьох постраждалих, «РИА Новости» з посиланням на екстрені служби – про п’ятьох.

Іл-76 виробляється з 1975 року, це основний важкий військово-транспортний літак Росії. «Авіастар», за даними на грудень 2022 року, збудував і здав сумарно 17 Іл-76МД. За рік виробляють не більше ніж чотири таких літаки.