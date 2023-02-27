У Повітряних силах прокоментували інцидент із російським літаком у Білорусі

Ймовірне пошкодження вибухами російського військового літака-розвідника А-50 на аеродромі «Мачулищі» в Білорусі є «гарною новиною» для українських військових, заявив 27 лютого в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Для Повітряних сил України – це гарна новина. Цей літак – постійно в повітрі, розвідує нашу територію, проводить радіолокаційну розвідку, сканує, коли працюють наші засоби ППО, виявляє їхнє місце перебування, відстежує зліт і посадку та напрямки руху нашої авіації, супроводжує атаки крилатими ракетами», – сказав Ігнат.

Щодо того, чи довіряє він поширеній інформації про те, що це зробили білоруські партизани за допомогою безпілотників, Ігнат сказав: «Я довіряю, в мене є свої джерела інформації, але я не можу про них вам зараз сказати».

26 лютого стало відомо про інцидент на військовому аеродромі в Мачулищах під Мінськом. Telegram-канал об’єднання колишніх білоруських силовиків ByPol повідомив, що білоруські партизани за допомогою безпілотників підірвали російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі, розташованому за 12 кілометрів від Мінська.

За даними ByPol, в результаті двох вибухів пошкоджена передня і центральна частини літака, «пошкодження серйозні, літак нікуди не полетить».

Редакція поки не може перевірити цю інформацію за допомогою незалежних джерел.

Режим Олександра Лукашенка поки ніяк не прокоментував інцидент, хоча сам Лукашенко скликав неоголошену раніше нараду із силовиками.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що офіційний Мінськ заперечує інцидент, хоча цього не було.

Після ймовірного інциденту в Мачулищах прикордонники посилено перевіряють людей, які виїжджають із Білорусі.

Правозахисники повідомили про затримання людей у Мачулищах і Фаніполі після ймовірного вибуху.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.