Партизани підірвали у Білорусі літак РФ? Чому Путін заговорив про розпад Росії

- Вранці та ввечері 26 лютого з'явилися повідомлення про вибухи на військовому аеродромі «Мачулищі» у Білорусі. Про це повідомив білоруський журналіст Антон Мотолько та ініціатива BYPOL. За їхніми даними, пошкодження отримали снігоприбиральна техніка та російський військово-транспортний літак – а саме ДРЛО А-50 ВКС РФ. За даними BYPOL, були пошкоджені передня та центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена. «Ушкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить».
- Пізніше глава BYPOL Олександр Азаров повідомив білоруському опозиційному виданню «Наша Нива», що до диверсії у Мачулищах причетні білоруські партизани.
- Після цього білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на очевидців повідомила, що білоруські прикордонники значно посилили контроль виїзду з країни. Перевіряти на виїзді почали всі особисті речі та автотранспорт.
- Зібрав на засідання своїх силовиків і Олександр Лукашенко – на засіданні були присутні Держсекретар Ради безпеки Білорусі, міністри внутрішніх справ та оборони, голови КДБ та Держприкордонкомітету країни. Він схвильовано заявив, що вони «мають бачити на рубежах нашої країни будь-яку найменшу агресивність щодо нашої держави, щоб вжити відповідних заходів реагування».
Що трапилося на військовому аеродромі в Мачулищах, який Росія використовує для зльоту своїх МіГів та радіолокаційних літаків?
Навіщо Кремль тримав на аеродромі літак А-50, який міг отримати пошкодження?
І як інцидент на аеродромі допоможе Україні у війні?
Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: