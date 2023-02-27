Партизани підірвали у Білорусі літак РФ? Чому Путін заговорив про розпад Росії

Вранці та ввечері 26 лютого з'явилися повідомлення про вибухи на військовому аеродромі «Мачулищі» у Білорусі. Про це повідомив білоруський журналіст Антон Мотолько та ініціатива BYPOL. За їхніми даними, пошкодження отримали снігоприбиральна техніка та російський військово-транспортний літак – а саме ДРЛО А-50 ВКС РФ. За даними BYPOL, були пошкоджені передня та центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена. «Ушкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить».

Пізніше глава BYPOL Олександр Азаров повідомив білоруському опозиційному виданню «Наша Нива», що до диверсії у Мачулищах причетні білоруські партизани.

Після цього білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на очевидців повідомила, що білоруські прикордонники значно посилили контроль виїзду з країни. Перевіряти на виїзді почали всі особисті речі та автотранспорт.

Зібрав на засідання своїх силовиків і Олександр Лукашенко – на засіданні були присутні Держсекретар Ради безпеки Білорусі, міністри внутрішніх справ та оборони, голови КДБ та Держприкордонкомітету країни. Він схвильовано заявив, що вони «мають бачити на рубежах нашої країни будь-яку найменшу агресивність щодо нашої держави, щоб вжити відповідних заходів реагування».

Що трапилося на військовому аеродромі в Мачулищах, який Росія використовує для зльоту своїх МіГів та радіолокаційних літаків?

Навіщо Кремль тримав на аеродромі літак А-50, який міг отримати пошкодження?

І як інцидент на аеродромі допоможе Україні у війні?

​Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: