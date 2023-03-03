Бахмут: ЗСУ отримали наказ залишити місто? Інтенсивні бої, оточення, евакуація

Що відбувається у Бахмуті? ЗСУ отримали наказ вийти з міста чи триматимуть далі цю ділянку фронту?
Про це і не тільки у програмі Свобода Live:
- Власник російської кишенькової ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про нібито «оточення» його бойовиками міста Бахмут у Донецькій області. Українська сторона цього не підтверджує.
- За даними американського Інституту вивчення війни, російські війська ніби полишили намір оточити підрозділи ЗСУ в місті, а натомість намагають «лобовим наступом» витиснути українські сили з Бахмута.
- Бахмут вже залишив командир української тактичної групи аеророзвідки «Птахи Мадяра» разом зі своїм підрозділом, як про це він сам повідомив.