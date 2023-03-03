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Україна

Бахмут: ЗСУ отримали наказ залишити місто? Інтенсивні бої, оточення, евакуація

Підрозділ аеророзвідників «Птахи Мадяра», який тримав оборону Бахмута 110 діб, отримав наказ вийти з міста на нові позиції.

Що відбувається у Бахмуті? ЗСУ отримали наказ вийти з міста чи триматимуть далі цю ділянку фронту?

Про це і не тільки у програмі Свобода Live:

  • Власник російської кишенькової ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про нібито «оточення» його бойовиками міста Бахмут у Донецькій області. Українська сторона цього не підтверджує.
  • За даними американського Інституту вивчення війни, російські війська ніби полишили намір оточити підрозділи ЗСУ в місті, а натомість намагають «лобовим наступом» витиснути українські сили з Бахмута.
  • Бахмут вже залишив командир української тактичної групи аеророзвідки «Птахи Мадяра» разом зі своїм підрозділом, як про це він сам повідомив.

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