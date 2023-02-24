Резніков показав танки, які вже надала Варшава (фото)

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив фото танків Leopard, які вже надала Варшава.

«Разом з Денисом Шмигалем і Матеушем Моравецьким познайомився з новими звірятами в нашому українському військовому зоопарку - 4 Leopard2A4! Ми з нетерпінням чекаємо, що зможемо прийняти більше. Харчування та дозвілля будуть забезпечені. Дякуємо нашим польським друзям», – написав він у твіттері.

24 лютого – у річницю російського повномасштабного вторгнення – стало відомо, що Польща поставила Україні перші танки Leopard. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, перебуваючи в Києві, уточнив, що Варшава передала чотири танки.

Польща пообіцяла Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва. Скільки танків було доставлено, наразі невідомо. Таким чином Польща стала першою країною, яка надала Україні західні танки.