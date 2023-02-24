Німеччина вирішила надати Україні більше танків

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив передати Україні ще чотири бойові танки Leopard 2 A6 зі складів німецьких військ. Про це повідомляє Reuters з посиланням на німецьке Міноборони.



«Таким чином, Німеччина збільшує кількість танків, які вона передає, з 14 до 18», – уточнили у міністерстві.

Раніше цього тижня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країнаможе запропонувати Україні більше танків на додаток до 14 вже обіцяних, але це залежатиме від оборонних потреб Британії. За його словами, танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну навесні.

24 лютого – у річницю російського повномасштабного вторгнення – стало відомо, що Польща поставила Україні перші танки Leopard.