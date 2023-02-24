Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Німеччина вирішила надати Україні більше танків

Німеччина збільшує кількість танків, які вона передає – з 14 до 18 одиниць

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив передати Україні ще чотири бойові танки Leopard 2 A6 зі складів німецьких військ. Про це повідомляє Reuters з посиланням на німецьке Міноборони.

«Таким чином, Німеччина збільшує кількість танків, які вона передає, з 14 до 18», – уточнили у міністерстві.

Раніше цього тижня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країнаможе запропонувати Україні більше танків на додаток до 14 вже обіцяних, але це залежатиме від оборонних потреб Британії. За його словами, танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну навесні.

24 лютого – у річницю російського повномасштабного вторгнення – стало відомо, що Польща поставила Україні перші танки Leopard.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG