Лондон оголосив про можливість надання Україні додаткових танків Challenger 2

Бойові танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну навесні, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтервʼю агенції Reuters 22 лютого. Велика Британія може запропонувати Україні більше танків на додаток до 14 вже обіцяних, але це залежатиме від оборонних потреб країни, сказав Воллес.

Міністр відвідав полігон на південному заході Англії, де українські військові вчаться керувати танками в бойових умовах. У заяві міністерства оборони Великої Британії сказано, що навчання «триває швидко» і потребуватиме кількох тижнів.

«Українці продовжуватимуть воювати, а Велика Британія разом із нашими союзниками не похитнеться. Ми продовжуватимемо надавати можливості, необхідні для підтримки України, стільки, скільки буде потрібно», – наголосив Бен Воллес.

Раніше цього тижня про термін надання Україні танків Leopard 2 оголосила Польща.