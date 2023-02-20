Король Чарльз III побував на навчаннях українських військових у Британії

Король Великобританії Чарльз III відвідав військовий табір у графстві Вілтшир на півдні Англії, де зустрівся з військовослужбовцями Збройних сил України, пише The Daily Mail.

Під час візиту до військового табору король Чарльз III поспілкувався з українськими військовими та поспостерігав, як вони освоюють британські танки Challenger 2, САУ AS90 та різні види артилерії, які найближчим часом надійдуть до ЗСУ.

Відео з візитом британського монарха до українських військових опублікував речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

6 лютого нова група бійців ЗСУ прибула до Великобританії для проходження навчання на самохідних артилерійських установках AS90.

Навчання українських танкістів, які мають освоїти танки Challenger 2, розпочалося наприкінці січня. В уряді Великобританії наголосили, що навчання українських танкістів є частиною ширшої програми, у рамках якої «протягом останніх шести місяців курс у Британії пройшли кілька тисяч українських військових».

У середині січня міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що українській армії передадуть 14 танків Challenger 2, 30 самохідних артустановок AS90 та кілька десятків бронетранспортерів Bulldog.

Навчання українських військових у Великій Британії стартувало у липні минулого року. Загалом за пів року британські інструктори навчили майже десять тисяч українських військових. З січня 2023 року в Британії заплановано навчання для ще 19,2 тисяч українських солдатів і офіцерів.